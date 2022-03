Durante la Guerra Fredda l'URSS cercava di sviluppare la 'comunicazione telepatica'

Sappiamo benissimo che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica durante il periodo della Guerra Fredda hanno avviato studi assurdi, pericolosi e perfino fantascientifici. Adesso, secondo dei documenti recentemente scoperti, nel 1960 la CIA stava cercando di scoprire informazioni sulla comunicazione telepatica "extrasensoriale" dell'URSS.

Sono tre i documenti della CIA - ottenuti da Government Attic, un sito per la trasparenza che pubblica documenti governativi declassificati - che parlano di questa indagine tra il 1963 e il 1964. Uno dei più interessanti mostra una conversazione tra un agente della CIA e il professor DA Kerimov dell'Università di Leningrado sulla "ricerca cibernetica" e la "percezione extrasensoriale" dell'URSS.

Nella conversazione, il professor Kerimov spiega di aver sentito degli scienziati a Kiev che stavano lavorando a un progetto che "registrava" l'attività cerebrale di un musicista esperto mentre suonava il piano. Questa attività cerebrale, in un modo non ben specificato, poteva essere riprodotta nella testa di un non musicista, consentendo di suonare il piano con perfetta padronanza.

La mancanza di dettagli aggiuntivi ha fatto dubitare fin da subito l'agente della CIA, che osserva come alcune di queste storie siano "abbastanza dubbie". Il professor Kerimov suggeriva anche di avere delle prove su persone in grado di captare "onde" cerebrali da altri soggetti e persino di usare questa capacità per prevedere "futuri eventi casuali".

L'agente della CIA conclude il rapporto osservando che non sono emerse prove concrete dalla conservazione affermando, inoltre, che una tale tecnologia non sembrava essere una minaccia alla sicurezza nazionale. "Quando gli ho chiesto quali sviluppi concreti fossero già stati fatti, [Kerimov] non era disposto a fornire un esempio", ha scritto l'agente nel suo rapporto.

Potrebbe essere strano da sentire, ma anche ai giorni nostri l'esercito americano sta investendo diverse somme di denaro nella ricerca scientifica per permettere ai soldati di comunicare telepaticamente.