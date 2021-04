La guerra dei Josh, il meme diventa realtà: gli omonimi si sono incontrati!

Avete presente quel meme, che circola online ormai da un po' di tempo, in cui un utente crea una chat su Facebook con tutte le persone che si chiamano Josh e le invita a incontrarsi ironicamente a delle coordinate precise, per una "guerra" in cui solamente il vincitore manterrà il nome? Ebbene, gli omonimi si sono incontrati davvero.

Per chi non lo sapesse, l'ideatore del meme aveva scritto, nel messaggio di "invito" rivolto a tutti i Josh, di incontrarsi ieri 24 aprile 2021 in un determinato luogo. Qualcuno ci è andato realmente, anche solo per dare un'occhiata. Infatti, nelle ultime ore online sono iniziati a comparire video e "testimonianze" relative all'incontro tra gli omonimi. Tra le fonti che hanno trattato l'argomento, troviamo KMTV, ovvero una stazione televisiva locale affiliata alla CBS che si trova a Omaha (Nebraska, Stati Uniti d'America).

A quanto pare le persone si sono ritrovate a Lincoln (Nebraska). In ogni caso, sembra che l'evento si sia rapidamente trasformato in delle "battaglie con armi particolarmente soffici". Giusto per intenderci, su YouTube ci sono dei video che mostrano parecchi Josh, bambini compresi, far finta di combattere tra di loro. Ovviamente non manca anche qualche diretta.

Insomma, sicuramente la "guerra dei Josh" non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Ricordiamo che tutto è partito da un meme pubblicato su Facebook.