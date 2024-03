Durante la Prima guerra mondiale in molti paesi era vietata la vendita di pane fresco

La Prima guerra mondiale è stata una delle più devastanti guerre che l'umanità ricordi. Le battaglie di logoramento nelle trincee e l'utilizzo di armi chimiche su tutto il fronte indussero gli eserciti allo stremo, ma anche la popolazione civile non se la passò bene.

Per responsabilizzare la cittadinanza nei confronti del consumo del cibo, che rischiava di mancare a seguito di una carestia, molti governi europei introdussero delle nuove leggi, atti proprio a limitare gli sprechi e a rendere la popolazione pronta anche a soffrire la fame.

Uno dei paesi in cui queste leggi furono più di moda fu il Regno Unito, dove si arrivò a vietare la vendita di pane fresco, obbligando i panettieri a vendere esclusivamente pane raffermo.

Questo regolamento, nello specifico, vietava a tutti i sudditi di sua maestà di vendere il pane fino a 12 ore dopo la cottura e di limitare la produzione della maggioranza dei biscotti. Molti panettieri vennero inoltre obbligati a riconvertire la loro produzione, per sfornare solo pagnotte e gallette che sarebbero andate alle truppe in Europa.

Un'altra ragione che spinse il governo inglese a introdurre questa legge fu l'erronea convinzione che il pane raffermo fosse più nutriente, abbassasse le probabilità di carie e che sarebbe stato consumato il 5% di meno rispetto al pane fresco.

Per ridurre ancora gli sprechi, molti panettieri cominciarono a usare lieviti e ingredienti di pessima qualità, andando così a produrre un pane raffermo che doveva essere consumato entro pochi giorni.

A seguito dell'introduzione di questa legge, molte persone furono perseguite. Fra queste Louis Horowitch, un sarto londinese che lavorava in mezzo alla strada, che fu condannato nell'ottobre del 1917 per aver acquistato una pagnotta fresca da un suo vicino, impietositosi per il suo stato di salute. Il panettiere fece l'errore di dargli una pagnotta fresca al posto di una pagnotta rafferma, errore che costò al sarto - dopo essere stato "beccato" dalla polizia - 50 sterline e una condanna di 51 giorni di reclusione.

Fortunatamente per Horowitch, il Ministero degli Interni si espresse affermando che, seppur la condanna fosse formalmente giusta, la reclusione era una punizione draconiana per quel "pover'uomo". Il ministero decise quindi di graziare il sarto, il 25 gennaio 1918, e di consigliare ai panettieri di aprire bottega, solo 12 ore dalla sfornata.

Questo è solo uno degli strani eventi che avvennero in quei anni. Alcuni di essi furono perfino in grado di strappare un sorriso, in uno dei momenti più bui della storia.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su