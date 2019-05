La guerra dei negozi fisici ad Amazon: per provare la merce si paga 10 Euro

Le ultime statistiche parlano di un mercato dei negozi che si sta spostando sempre più verso l'online. A tutti prima o poi sarà capitato di aver provato un capo d'abbigliamento in un negozio per poi acquistarlo tramite una delle piattaforme di vendita che offrono prezzi sicuramente più convenienti.

La pratica ovviamente rappresenta un danneggiamento agli affari, ma molti negozi non ci stanno ed hanno lanciato quella che sembra una provocazione, ma che nasconde delle fondamenta molto solide.

Alcuni negozianti infatti hanno pensato di far pagare almeno 10 Euro a coloro che vogliono provare la merce. L'obiettivo è disincentivare la fastidiosa (e scorretta) pratica, che ha portato (seppur indirettamente) ad un aumento degli acquisti online in Italia del 15% rispetto al 2017, con l'abbigliamento che ha riportato un +21% netto.

Secondo quanto riportato da TGCom, a dare il via a questo trend ci ha pensato la titolare di una boutique in centro a Sarzana, che ha esposto il cartello "per provare le scarpe si pagano 10 Euro". La scelta è dettata dall'esasperazione della titolare di fronte ai clienti che si recavano nel negozio solo per provare la merce, salvo poi acquistarle evidentemente online.

La caparra, in caso di acquisto, viene ovviamente detratta dal prezzo originale dell'articolo, mentre se l'acquisto non va in porto i soldi vengono scalati da un prossimo eventuale acquisto.

Anche a Milano e Trento questa pratica ha preso il via, che confermato da Confcommercio non è in alcun modo scorretta: "non esiste una legge che autorizzi questa pratica, ma non ne esiste nemmeno una che la vieti. Giusta o sbagliata? È frutto del cambiamento nelle abitudini dei consumatori. Il commerciante deve, però, esporre il cartello o spiegare verbalmente che per la consulenza all’acquisto deve essere versata una cifra. Spesso gli esercenti sono assaliti dai clienti che chiedono di provare sette paia di scarpe, senza comprarne una" spiega Giancarlo Tonelli, a cui fa eco il comandante della Polizia Municipale di Trento, secondo cui "questo comportamento anti Amazon non è un abuso, ma deve essere pubblicizzato".