Guerra Russia-Ucraina: perché i negoziati di pace falliscono?

L'Ucraina e la Russia hanno tenuto i primi colloqui di pace intermittenti dalla fine di febbraio 2022, pochi giorni dopo che il paese più a est aveva lanciato per la prima volta l’offesa.

Il 12 aprile il presidente russo, Vladimir Putin, ha schiacciato la speranza di un imminente accordo di pace quando ha affermato che i colloqui "sono tornati di nuovo a una situazione senza uscita per noi". L'Ucraina sostiene che le discussioni sono ancora "in corso", anche se "i negoziati sono estremamente difficili", secondo il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak.

I continui attacchi della Russia alla città portuale ucraina di Mariupol, così come l'omicidio di massa di civili a Bucha, rendono difficile lo svolgimento di colloqui di pace. Ma come disse una volta l'ex primo ministro israeliano, Yitzhak Rabin: “Non fai pace con gli amici. Ce la fai con nemici molto sgradevoli”.

Tra il 1946 e il 2005, solo 39 dei 288 conflitti, ovvero il 13,5%, si sono conclusi con un accordo di pace, secondo una ricerca dell'Università di Uppsala in Svezia. Gli altri si sono conclusi con la vittoria da una parte, o con la fine dei combattimenti senza un accordo di pace o di un vincitore.

Ma anche quando le parti in guerra non riescono a raggiungere un accordo di pace, i colloqui possono ridurre il numero delle vittime civili: in questi momenti il più delle volte il fuoco viene cessato e i civili possono evacuare e ottenere rifornimenti.

Potrebbero anche essere raggiunti accordi ristretti che aiutino a porre fine alla violenza e a salvare vite umane. Durante la guerra di Gaza del 2008-2009, ad esempio, mentre non c'era un accordo per un cessate il fuoco, Israele ha aperto un corridoio umanitario per consentire la consegna di aiuti salvavita ai civili.

La più grande insidia delle negoziazioni è la violenza legata al conflitto che crea astio e pregiudizio tra le diverse parti in guerra. I negoziatori devono sedersi di fronte a coloro che credono abbiano ucciso i loro figli e le loro figlie.

La violenza nella guerra in Ucraina è stata pervasiva e diffusa, colpendo allo stesso modo soldati e civili. In Ucraina, secondo le stime delle Nazioni Unite, più di 1.842 civili sono stati uccisi dalle forze russe. Il numero effettivo di civili morti è probabilmente molto più alto.

Una situazione di stallo che ferisce entrambe le parti può portare diverse conclusioni al tavolo. Entrambe le parti si rendono conto di essere state danneggiate dallo status quo, ma sanno anche che non possono sconfiggere l'altra parte militarmente. I negoziati sono quindi una logica via da seguire.

Una volta al tavolo, i negoziatori, spesso supportati da mediatori neutrali, lavorano per arrivare a una qualche versione di una soluzione per cui entrambi sentono di aver vinto qualcosa. Un obiettivo fondamentale è creare accordi che creino una sorta di guadagno reciproco.

I colloqui non devono solo raggiungere un accordo, ma anche vendere quell'accordo a una comunità arrabbiata, traumatizzata e in lutto. La Russia, nel frattempo, è stata accusata di aver avvelenato due importanti negoziatori di pace ucraini, nonché il miliardario russo Roman Abramovich, durante un ciclo di colloqui sulla guerra in Ucraina a marzo.

Questa violenza manca di rispetto alle vecchie usanze diplomatiche che guidano i colloqui di pace. La presunta violazione di queste usanze da parte della Russia renderà ancora più difficile il raggiungimento di un esito positivo dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. I colloqui saranno probabilmente lunghi e faticosi e richiederanno misure più piccole per rafforzare la fiducia prima che la guerra finisca.