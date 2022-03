La guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto i piani dell'ESA: ecco cosa succede

Il pericoloso conflitto scaturito tra Ucraina e Russia continua a sconvolgere il mondo intero, e anche il settore dell'esplorazione spaziale sta subendo profondi cambiamenti. In particolare, i piani delle future missioni ESA sono da rivedere per la quasi totalità.

Non c'è davvero bisogno di fare un piccolo ragguaglio su cosa sta accadendo tra Russia e Ucraina: gli occhi del mondo sono puntati sul confine dell'Europa dell'Est, e si spera che presto arrivino buone notizie.



Mentre gli Stati occidentali prendono provvedimenti contro la Russia, ad essere colpito è anche il settore spaziale, che da quasi mezzo secolo giovava della grande collaborazione tra le diverse super potenze del mondo.

Proprio alla Russia si deve la riuscita della costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, senza dimenticare il grande contributo che ha dato per mantenere l'avamposto fiorente e sempre attivo. Dal 2011, da quando il programma Shuttle è andato in pensione, sono state le capsule e i razzi Soyuz a rifornire la ISS permettendo anche il riciclo di equipaggio (fino a quando non è arrivato Elon Musk con la capsula Crew Dragon).

La Russia era coinvolta in molti altri progetti, in particolare quelli creati in collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). La missione ExoMars, per esempio, potrebbe subire un'altra, grave battuta d'arresto. Di ExoMars fa parte il rover Rosalind Franklin, la cui partenza è stata rimandata per lungo tempo (sarebbe dovuto partire nel 2018), e vedeva nel 2022 una rosea finestra di lancio.

Purtroppo, il razzo vettore che avrebbe lanciato il rover verso Marte è un Proton, razzo sovietico ancora oggi adoperato dalla Roscosmos, agenzia spaziale russa. Pochi giorni fa - a causa delle sanzioni imposte dagli stati occidentali - la Russia ha deciso di ritirare i suoi vettori dalle basi di lancio Europee, compresa quella di Kourou, da dove sarebbe partita la missione ExoMars.

Come si legge nel comunicato ESA pubblicato sul sito ufficiale, l'agenzia ha dichiarato quanto segue: "Stiamo attuando pienamente le sanzioni imposte alla Russia dai nostri Stati membri. Stiamo valutando le conseguenze su ciascuno dei nostri programmi in corso condotti in collaborazione con Roscosmos e allineando le nostre decisioni alle decisioni dei nostri Stati membri. Per quanto riguarda la campagna di lancio di Soyuz dallo spazioporto europeo di Kourou, prendiamo atto della decisione di Roscosmos di ritirare la sua forza lavoro".

Né scienziati, né tecnologie russe quindi potranno rimanere nella Guyana Francese, e l'ESA sarà costretta a scegliere un altro vettore per le sue missioni più imminenti. La vera, brutta notizie è che la finestra di lancio del 2022 potrebbe saltare, e questo comporterebbe un ritardo di circa due anni nel programma ExoMars, dal momento che Marte è in posizione orbitale favorevole solo ogni due anni e mezzo.

Unica, piccolissima consolazione per noi italiani è che tra i futuri candidati per le missioni ESA potrebbe esserci il razzo italiano Vega-C.