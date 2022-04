Guerra Russo-Ucraina: ecco come il conflitto dell'est ha cambiato il giornalismo

Nella sua autorevole storia di corrispondenti di guerra, il giornalista e storico Philip Knightley, venuto a mancare nel 2016, ha individuato un dilemma che da tempo attanaglia i giornalisti che riferiscono conflitti: da che parte stanno?

Knightley avverte che "gli obiettivi dei militari e dei media sono inconciliabili". I soldati vogliono vincere le guerre e nascondere al mondo le conseguenze delle loro azioni. I giornalisti vogliono rappresentare l'orrore e scrivere una "prima bozza di storia".

In Ucraina, questo dilemma è attenuato, almeno per i corrispondenti che riferiscono sulla guerra di aggressione della Russia in Ucraina per il pubblico nelle democrazie occidentali. I corrispondenti che riferiscono per emittenti e giornali con sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'UE sanno di essere dalla parte della verità. L'assenza di truppe Nato dal campo di battaglia, la tecnologia a loro disposizione e il bisogno di supporto del governo ucraino danno a questi corrispondenti di guerra del XXI secolo un vantaggio rispetto ai loro predecessori.

Che si tratti di radio, televisione, web o carta stampata, i corrispondenti occidentali in Ucraina possono archiviare istantaneamente tramite Internet satellitare. Le loro parole e immagini non sono soggette a censura diretta. Loro e i loro datori di lavoro hanno accesso alle immagini condivise da soldati e civili ucraini.

Alcuni teorici si riferiscono a questi ultimi come "cittadini giornalisti", ma potrebbero essere meglio descritti come testimoni oculari. I giornalisti hanno sempre apprezzato le testimonianze oculari e in questi giorni l'ubiquità dei telefoni cellulari con accesso a Internet significa che tale testimonianza viene supportata da prove. Tutto ciò significa che l'occultamento dei crimini di guerra è eccezionalmente difficile, come hanno dimostrato con effetto agghiacciante le immagini di Mariupol.

Il torrente di giornalismo che ne risulta fornisce un diluvio senza precedenti di notizie in prima linea. I corrispondenti che si occupavano della Seconda guerra mondiale, del Vietnam, delle Falkland e della Guerra del Golfo non avevano né la tecnologia né la libertà di cui godono le loro controparti moderne.

La risposta del presidente russo, Vladimir Putin, a tale giornalismo rivela la minaccia che rappresenta. Ha chiuso i media indipendenti, bloccato l'accesso ai social network come Facebook e Twitter e ha introdotto dure pene detentive per chiunque sia condannato per aver condiviso quelle che cinicamente descrive come "notizie false". I corrispondenti in prima linea sono saggi nel notare che le cifre delle vittime di nessuna delle parti sono verificabili in modo indipendente, ma sappiamo che i civili ucraini stanno morendo e che le tattiche russe sono brutali.

Esiste una nuova libertà nel giornalismo di guerra, ed è evidente a tutti coloro che consumano il giornalismo tradizionale. I rapporti sul conflitto stanno mettendo sotto pressione i leader politici occidentali. In assenza delle forze Nato e della censura militare che porterebbero con sé, i ministri nelle democrazie liberali hanno meno potere di controllare l'agenda delle notizie di quanto possedessero i loro predecessori durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, le Falkland o la Guerra del Golfo. Le conseguenze del mancato intervento sono evidenti. La pressione per fare di più per aiutare il governo e le forze armate di Volodymyr Zelenskyy sta aumentando e continuerà a crescere, mentre i combattimenti sembrano non fermarsi.