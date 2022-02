Guerra in Ucraina, Facebook in allerta: un team sorveglierà su contenuti e piattaforme

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, ha annunciato di aver messo in campo una serie di contromisure per combattere la disinformazione e proteggere le piattaforme da attacchi informatici a seguito dell’invasione russa in Ucraina.

“La situazione in Ucraina è devastante. I nostri team di Meta hanno implementato una serie di misure per mantenere le nostre piattaforme e i nostri utenti nella regione il più sicuri possibile”, ha affermato giovedì il vicepresidente degli affari globali di Meta Nick Clegg in un post su Twitter.

Lo stesso dirigente ha spiegato che Meta ha istituito una sorta di team per le operazioni speciali “composto da esperti e madrelingua” che agirà in tempo reale per rimuovere le fake news, l’incitamento all’odio ed i contenuti che incitano alla violenta. Meta, inoltre, ha anche spiegato che etichetterà i contenuti dei media statali, oltre che i contenuti che i fact checker riterranno falsi.

Clegg però veglia anche sui possibili abusi ed ha affermato che in Ucraina è stata lanciata una nuova funzionalità che consente agli utenti di bloccare i loro profili. Durante questo lasso di tempo, le persone che non sono amici dei profili bloccati non potranno scaricare o condividere le foto profilo, tanto meno vedere i post sulla Time Line.

Anche Twitterà messo in campo una serie di misure ed ha chiesto agli utenti di inserire password complesse, impostare l’autenticazione a due fattori o eliminare l’account in caso di pericolo imminente.

Quella che si sta combattendo in queste ore è anche una guerra informatica: qualche giorno fa è stato registrato un massiccio attacco DDoS ai danni dei siti web dell’Ucraina, mentre oggi Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia.