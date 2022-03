La guerra in Ucraina potrebbe innescare una crisi alimentare globale?

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina siamo stati inondati da notizie non per niente rassicuranti, tra la crisi energetica ed alimentare. A causa dei conflitti in corso, infatti, una grande quantità di grano, mais e orzo del mondo è rimasta "bloccata" in questi due paesi, cosa comporta tutto questo?

Negli ultimi cinque anni Russia e Ucraina hanno rappresentato circa il 30% delle esportazioni globali di grano, il 17% delle esportazioni globali di mais, il 32% delle esportazioni globali di orzo e il 75% delle esportazioni di olio di semi di girasole. I blocchi causati dalla guerra, in sostanza, potrebbero portare a un aumento della fame del mondo.

Non tutti sanno che l'Ucraina è uno dei principali fornitori mondiali del Programma alimentare mondiale (WFP), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Il paese, infatti, ha fornito fino al 40% del suo grano per questi programmi umanitari.

All'inizio di questo mese le Nazioni Unite hanno stimato che l'impatto della guerra sul mercato alimentare globale aumenterà la fame da 7,6 milioni a 13,1 milioni di persone. Inoltre, i costi del Programma alimentare mondiale sono già aumentati di 71 milioni di dollari al mese; una cifra sufficiente per ridurre le razioni giornaliere a 3,8 milioni di persone.

I paesi più a rischio sono Armenia, Mongolia e Kazakistan, che fanno affidamento su Russia e Ucraina per quasi tutto il loro grano. All'equazione si aggiunge anche la Cina che, secondo quanto affermato dal New York Times, acquisterà molto più grano del solito sui mercati a causa delle gravi inondazioni dell'anno scorso che hanno ridotto le scorte di grano.

"Se mettiamo fine al conflitto e affrontiamo i bisogni possiamo evitare la carestia, la destabilizzazione delle nazioni e la migrazione di massa", ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'ONU David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. "Se non lo facciamo, il mondo pagherà un prezzo enorme".