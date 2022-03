Guerra in Ucraina: Kiev identifica i soldati russi morti con il riconoscimento facciale

Mentre si inizia a parlare degli scenari globali dopo la guerra tra Russia e Ucraina, continuano i combattimenti nell'Est Europa tra i due Paesi. Pare che il numero di vittime di entrambe le parti abbia raggiunto ormai valori così alti che l'esercito ucraino ha iniziato a usare il riconoscimento facciale per identificare i caduti nemici.

L'agghiacciante notizia è stata data da Forbes, che l'ha scoperta durante un'intervista con il Primo Ministro e capo del Ministero della Trasformazione Digitale di Kiev, Mykhailo Fedorov, già noto per aver convinto Elon Musk a inviare i satelliti Starlink in Ucraina all'inizio delle ostilità con Mosca.

In particolare, pare che il Governo di Kiev stia utilizzano il riconoscimento facciale sui cadaveri russi, in modo da identificare i militari morti nello schieramento avversario. Secondo quanto spiega Fedorov, l'esercito ucraino scandaglia le fotografie postate sui social dai partigiani e dai civili ucraini alla ricerca dei corpi dei caduti, che unisce alle foto scattate dai soldati stessi in un apposito database.

Da qui, le immagini vengono caricate su una seconda banca dati, che le confronta con miliardi di immagini di persone russe prelevate da siti web e social network del Paese, al fine di trovare una corrispondenza fisionomica o quantomeno delle corrispondenze parziali, riconducibili a parenti stretti del soldato deceduto. In questo modo, il Governo ucraino riesce a dare un nome alle migliaia di morti russe nel Paese.

Non è chiaro quale sia, più nello specifico, la tecnologia utilizzata dal Governo Ucraino, anche perché Fedorov non ha fornito spiegazioni più approfondite. Tuttavia, pare che il database ucraino potrebbe essere gestito da Clearview AI, la startup americana nota per i propri software di riconoscimento facciale avanzato e che ha iniziato a offrire i propri servizi a Kiev un paio di settimane fa.