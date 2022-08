Guerra in Ucraina: Mosca sta vincendo sul fronte tecnologico, secondo gli esperti

La guerra tra Russia e Ucraina va avanti ormai da mesi, ma nelle ultime settimane sembra essere giunta ad un punto di svolta tecnologico. Se quattordici giorni fa Putin ammetteva le difficoltà tecnologiche della Russia, specie dopo le sanzioni internazionali, oggi pare che Mosca stia vincendo la guerra tecnologica contro Kiev.

A riportare la notizia è l'IEEE Spectrum, che spiega che, mentre entriamo nel sesto mese di combattimenti in Est Europa, i sistemi di Electronic Warfare (EW) russi si stanno rinvigorendo e stanno giocando un ruolo sempre più importante nelle ostilità. Gli EW sono un ampio novero di hardware e software capaci di intercettare, disturbare o localizzare le comunicazioni dei nemici.

A giugno, alcune fonti internazionali hanno riportato che la Russia stava iniziando ad utilizzare in massa gli EW nel Donbass. L'Associated Press, inoltre, ha anche spiegato che, secondo gli ufficiali dell'esercito ucraino, Mosca avrebbe attivato degli EW volti a impedire il volo dei droni, infliggendo dei danni "piuttosto severi" a questi ultimi e alla loro capacità di sollevarsi da terra.

Il report dell'IEEE Spectrum, poi, aggiunge che, se le cyber-difese ucraine hanno contrastato gli hacker russi nelle prime fasi dell'avanzata dell'esercito di Mosca, lo stesso non può dirsi per la difesa contro i sistemi di Electronic Warfare, contro i quali l'Ucraina sarebbe praticamente indifesa, poiché non si sarebbe preparata nei mesi precedenti il conflitto all'eventualità di una guerra che ne facesse utilizzo.

In particolare, ciò dipenderebbe dal fatto che le strategie del Cremlino per l'occupazione dell'Ucraina siano cambiate nelle scorse settimane: conclusasi ogni velleità di una rapida conclusione del conflitto, la Russia ha iniziato ad utilizzare tattiche di assedio contro le città nemiche, nelle quali, secondo l'IEEE, "i sistemi di EW iniziano a diventare particolarmente efficaci".