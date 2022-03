La guerra in Ucraina preoccupa il mercato delle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum in calo

L’escalation in Ucraina preoccupa non solo il mercato azionario (nella giornata id oggi si registrano forti rialzi per petrolio ed oro), ma anche quello delle criptovalute. I bombardamenti della notte, e un terzo round di negoziati che dovrebbe portare ad un altro nulla di fatto, fanno calare i prezzi delle principali criptovalute.

Il Bitcoin scende sotto la soglia psicologica dei 38mila Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 37.978,43 Dollari, in calo del 3,28% rispetto ad ieri. In calo anche Ethereum, a 2.522,83 Dollari, con un calo del 4,49% rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale le perdite si aggirano al 4,04%.

Questi cali arrivano nonostante le rassicurazioni di Binance e Coinbase, che non hanno ceduto alla pressione internazionale e si sono rifiutate di chiudere le piattaforme in Russia in quanto verrebbero coinvolti anche milioni di utenti estranei alla guerra.

Tra gli altcoin, segnaliamo Terra Luna che perde il 5,01% a 80,53 Dollari, mentre Cardano cala del 4,90% a 0,8111 Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo perde anche Solana, del 6,46% a 82,20 Dollari, mentre per quanto riguarda Avalanche la perdita è del 3,86% a 72,69 Dollari.

Il trend segue quanto avvenuto nel weekend, quando il Bitcoin è sceso nuovamente sotto i 39mila Dollari trascinando dietro di se anche gli altri token.