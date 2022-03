Guerra in Ucraina scolpita nella storia per sempre: ecco l'Arca di Noè su blockchain

Nella crisi umanitaria ucraina che ha ormai catalizzato l'attenzione di tutto il mondo, la macchina della solidarietà non si è lasciata sorprendere, su tutti i fronti. Infatti, solo negli ultimi giorni, un NFT per l'Ucraina ha raggiunto 6,7 milioni di dollari.

Sempre su tecnologia blockchain, tuttavia, è nata una nuova iniziativa che intende scolpire nell'etere ciò che sta accadendo entro i confini del Paese europeo. Nasce così Arweave, una startup tedesca che intende cancellare la regola secondo cui "la storia la scrivono i vincitori". Incerti sull'esito finale della guerra mossa da Mosca a Kiev, quindi, nasce il permaweb per tutti i documenti digitali che rischierebbero di essere cancellati da una delle due parti. In questo modo, si intende preservare la memoria delle violenze perpetrate sul suolo e sulla popolazione ucraina in modo che possa servire da monito per il futuro.

Come suggerisce Forbes (link alla fonte), una sorta di "Arca di Noè" da regalare a storici e ricercatori che ci succederanno nella storia del mondo. La piattaforma avrebbe trovato un modo efficiente per riuscire ad archiviare in maniera permanente file multimediali e informazioni digitali per quantità pressoché illimitate. Allo stato attuale, su Arweave sono presenti oltre 50 TB di informazioni sul conflitto in Ucraina.

Non essendo dotata di sistemi di protezione particolari, tuttavia, la piattaforma si pensa che possa essere in futuro inondata di contenuti propagandistici. Rischi che il team di Berlino, attualmente, sembra disposto a correre, lasciando che tutto il materiale venga raccolto per poi filtrarlo solo in un secondo momento.

In una guerra che corre anche sull'etere, questo contributo risulterà quanto mai prezioso per i posteri. Intanto, ricordiamo che all'offensiva di Mosca anche l'Ucraina ha risposto arruolando una IT Army, pensata per sferrare attacchi ai servizi informatici russi.