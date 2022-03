Guerra in Ucraina, Zelensky contro Microsoft: 'smetti di supportare i prodotti in Russia'

Già da qualche giorno, Microsoft ha sospeso la vendita di prodotti in Russia a seguito delle sanzioni imposte dall’Occidente legate all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Putin. Il presidente Zelensky però non è ancora soddisfatto e rivolgendosi direttamente a Microsoft, ha avanzato un’altra richiesta.

Il leader simbolo della resistenza del popolo ucraino, infatti, nella giornata ha taggato gli account ufficiale di Microsoft, Oracle e SAP su Twitter ed ha chiesto loro di smettere di supportare i prodotti in Russia. Secondo Zelensky “non possono esserci mezze decisioni o mezzi toni. C’è solo bianco e nero, buono o cattivo. O siete per la pace o sostenete il sanguinario aggressore russo che sta uccidendo bambini e donne ucraine. Microsoft, Oracle, SAP, smettete di supportare i vostri prodotti in Russia, fermate la guerra”.

Immediata è arrivata la risposta di Oracle, che in risposta a Zelensky ha voluto precisare di aver “cessato tutte le operazioni in Russia” e che “l’accesso ai sistemi di supporto è stato interrotto”, inclusi gli aggiornamenti, servizi di consulenza ed assistenza ai clienti.

Nel frattempo, dalla giornata di oggi Instagram è stato bloccato in Russia. La decisione è stata presa dopo il cambio di policy di Meta nei confronti dell’hate speech nei confronti della Russia e dei suoi leader.