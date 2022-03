Guerra sull'etere, spuntano i presunti dati anagrafici di 120.000 soldati russi

Quello della guerra ibrida è un campo decisamente nuovo per l'umanità. Per questo motivo, tra attacchi DDoS e clamorosi dump di database ufficiali, è sempre bene prendere le notizie con la dovuta cautela.

Infatti, se è vero che lo scontro tra Mosca e Kyiv passa anche dall'etere, con il gruppo Anonymous che ha dichiarato guerra a Putin, un ruolo cruciale sembra averlo proprio la comunicazione, o propaganda, a seconda del punto di vista.

Ancora è decisamente presto per poter garantire la solidità di quanto emerso, ma a quanto pare, secondo quanto riportato dalla Ukrainska Pravda, il Center for Defense Strategies ucraino avrebbe ottenuto un enorme database con i dati anagrafici di 120.000 soldati russi dispiegati in quella che il Cremlino definisce come un'"operazione speciale".

L'elenco è stato messo in rete e pubblicato in chiaro dalla stessa Pravda - link disponibile alla fonte - mette a nudo i dati anagrafici, tra cui il nome, la data di nascita, il sesso e il grado militare.

Difficile, allo stato attuale, stabilire con certezza quali potrebbero essere le ripercussioni di questa operazione, ma di certo ne sentiremo parlare molto presto.

Ricordiamo che in Germania è nata una vera e propria Arca di Noè sulla Guerra in Ucraina, basata sulla tecnologia blockchain, per preservare le memorie di quanto sta succedendo alle porte dell'Europa.