Guerre dei chip, anche il Giappone contro la Cina: bloccate le esportazioni verso Pechino

Si scrive oggi un nuovo capitolo nella guerra dei chip tra Cina e Stati Uniti. Il Giappone, uno dei più prossimi alleati politici di Washington e dei maggiori fornitori di chip e macchinari alla Cina, infatti, ha annunciato ufficialmente delle restrizioni alla vendita di macchinari per la produzione di chip alle aziende cinesi.

La notizia arriva a circa due mesi di distanza dall'estensione della guerra dei chip a Giappone e Olanda, fattualmente avvenuta quando ASML e Tokyo Electronics hanno bloccato le esportazioni di macchinari per il chipmaking verso le aziende legate a Pechino e con sede nella Cina continentale. Dietro a tale decisione, che ovviamente va a detrimento degli affari delle due aziende, vi sarebbero state pressioni di Washington su di esse e sui governi di Tokyo e Amsterdam.

Il Nikkei, però, riporta che ora il Giappone ha ufficialmente imposto restrizioni sulla vendita di macchinari legati alla produzione di chip alle compagnie cinesi, nonché sanzioni per le aziende che non rispetteranno i nuovi regolamenti, che dunque verranno estesi da Tokyo Electronics a tutte le compagnie hi-tech del Sol Levante.

Accanto a Tokyo Electronics, dunque, dovranno bloccare le esportazioni verso Pechino anche Lasertec, Nikon e Screen Holdings, con enormi danni per i chipmaker cinesi, quali SMIC e YMTC, uno dei maggiori produttori di memorie NAND su scala globale. Intanto, la Cina sembra correre ai ripari con la prima Fab di Huawei e SMIC, specializzata in nodi avanzati e che punta a ridurre lo svantaggio competitivo con l'occidente.

In realtà, per quanto Pechino stia cercando di muoversi in anticipo per prevenire le azioni americane e dei loro alleati, è altamente improbabile che il settore hi-tech cinese resti al passo con quello del resto del mondo: il blocco alle esportazioni dei macchinari per la produzione di chip verso la Cina, infatti, potrebbe facilmente lasciare la manifatture nazionali prive della strumentazione necessaria alla lavorazione del silicio, specie per i nodi più avanzati, al di sotto dei 16 nm.