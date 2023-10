Una delle guerre più ridicole di sempre è stata la 'guerra delle ossa'

Nel XIX secolo, la scoperta dei dinosauri ha acceso una delle rivalità più accese e ridicole mai viste tra due scienziati: Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh. Questi due eminenti paleontologi, spinti dalla loro sete di gloria, hanno dato vita a una competizione senza esclusione di colpi, conosciuta come la "Guerra delle Ossa".

A differenza della guerra delle ossa, questa contesa ha portato alla luce oltre 100 specie di dinosauri, tra cui il famoso Stegosaurus, Brontosaurus e Triceratops, gettando le basi per la nostra attuale comprensione di questi giganti preistorici. La rivalità tra Cope e Marsh non è nata subito. Inizialmente, i due scienziati avevano un rapporto amichevole, tanto da dedicarsi reciprocamente alcune delle loro scoperte.

Tuttavia, la loro amicizia si è trasformata in una competizione feroce quando entrambi hanno iniziato a cercare e nominare il maggior numero possibile di fossili di dinosauri nel selvaggio West americano. Nel loro desiderio di superarsi a vicenda, non si sono fatti scrupoli nel ricorrere a tattiche scorrette come la corruzione, lo spionaggio, il furto e persino la distruzione di preziosi fossili.

Il climax di questa rivalità è stato raggiunto nel 1877, quando sono stati scoperti incredibili fossili di dinosauri a Como Bluff, vicino alla città di Medicine Bow, nel Wyoming. Entrambi i paleontologi, venuti a conoscenza della scoperta, hanno inviato le loro squadre sul campo, dando vita a una vera e propria "corsa all'oro" paleontologica. Le tensioni tra i due campi sono cresciute, con accuse reciproche di spionaggio, distruzione di fossili e persino aggressioni fisiche.

Sebbene Marsh possa essere considerato il "vincitore" della Guerra delle Ossa, alla fine entrambi gli scienziati hanno pagato un prezzo elevato per la loro ossessione. Cope ha sprecato gran parte della sua fortuna in investimenti fallimentari, mentre Marsh ha ottenuto prestigiosi incarichi ma è morto in povertà.