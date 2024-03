Guerre stellari: le prime tensioni tra Stati si spostano sulla Luna

Negli ultimi tempi, le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno preso una piega astrale, con crescenti preoccupazioni americane riguardo l'uso militare della Luna, sulla quale siamo tornati di recente dopo 50 anni. I primi, a tal proposito, temono che i secondi possano sfruttare il satellite come piattaforma per lanciare attacchi.

Le dichiarazioni di un alto comandante militare statunitense hanno acceso i riflettori su una questione di sicurezza globale inaspettata: la possibilità che la Cina utilizzi la Luna per scopi militari. Secondo quanto riportato dal sito Defense One, il generale di brigata Anthony Mastalir ha espresso serie preoccupazioni riguardo al rispetto, da parte della Cina, del trattato spaziale decennale che obbliga tutti i paesi a utilizzare lo spazio a beneficio dell'umanità tutta. Gli stessi trattati sono poi quelli di cui abbiamo parlato quando si è visto come scoprire dei criminali nello spazio.

Il generale ha sollevato interrogativi su potenziali vettori d'attacco finora non considerati, focalizzandosi in particolare su due aree: lo spazio oltre l'orbita geostazionaria, noto come "xGEO", e lo spazio cislunare, ovvero la regione spaziale tra la Terra e la Luna. La crescente preoccupazione deriva dall'importanza strategica dei satelliti militari e civili in orbita, i quali potrebbero diventare bersagli di attacchi nemici.

Da parte sua però, la Cina ha respinto le accuse di voler militarizzare la Luna, definendo le affermazioni statunitensi come pretesti per giustificare l'espansione del proprio potere militare.

La costruzione di basi sulla Luna, obiettivo sia degli Stati Uniti che della Cina nei prossimi anni, sarà un campo di prova per la cooperazione o la competizione spaziale. Mentre i piani per il ritorno dell'uomo sul satellite avanzano, rimane aperta la questione su come gestire le dinamiche di potere e sicurezza in un contesto così estraneo e potenzialmente conflittuale.

