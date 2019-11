Faccia a faccia con una guerriera vichinga dell'anno mille

E' stato ricostruito, sulla base del cranio ritrovato in una tomba in Norvegia, il volto di una donna guerriera Vichinga vissuta intorno all'anno 1000.

Si tratta di un interessante ambito di ricerca che, grazie alle tecnologie digitali, ci permette di ricostruire il volto dei nostri antichi predecessori e questo è uno di quei casi: è stato mostrato, durante il documentario Viking Warrior Woman, trasmesso sul National Geographic channel, il volto di una donna guerriera vichinga con tanto di ferita sulla fronte. La ricostruzione facciale è avvenuta sulla base di uno scheletro risalente al 1000 d.C. e ritrovato più di un secolo fa in Norvegia, nel distretto di Solør, per l’esattezza.

Tecnicamente parlando, gli studiosi sono stati in grado di risalire alla conformazione dei muscoli facciali, strato su strato, basandosi sulla forma del cranio, in particolar modo. Sembra che siano riusciti anche a individuare ad una cicatrice presente sulla fronte della donna nel momento nella morte seppur non si sappia esattamente se sia precedente alla dipartita o sia stata la causa della sua morte.

Così come molte altre tombe rinvenute negli ultimi anni e attribuite ai guerrieri vichinghi, anche la sua salma era colma di armi di vario tipo, come nel caso del guerriero norreno ritrovato nel 1878 sull’isola di Björkö, Svezia, che solo recentemente, attraverso l’analisi del DNA, è stato confermato essere una lei. Ella Al-Shamahi, l’archeologa che ha presentato questo interessante documentario, non ha mancato di esprimere soddisfazione ed una certa emozione in quanto questa sarebbe la prima evidenza di una donna vichinga guerriera con un infortunio.

Le evidenze sul carattere bellicoso dei vichinghi sono molte e, seppur oggi non tutti siano d’accordo sul ruolo avuto dalle loro donne in battaglia, questo e altri ritrovamenti, col supporto della scienza e della tecnica, sono in grado di darci conferme e sorprenderci ogni volta.