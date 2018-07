Guess e Alibaba creano FashionAI, l'IA stilista in grado di consigliarvi cosa indossare

Se siete appassionati di moda o, al contrario, non riuscite ad azzeccare mai il giusto abbinamento tra gli abiti, potete già ricorrere all'aiuto offerto da Echo Look di Amazon, ma all'orizzonte c'è una nuova soluzione, sviluppata da Alibaba e Guess: si tratta di FashionAI, l'intelligenza artificiale "stilista".

FashionAI sfrutta la computer vision per darvi i giusti consigli mentre state facendo shopping: il suo funzionamento prevede l'utilizzo di uno specchio "smart", in grado di riconoscere il colore, lo stile e le caratteristiche dei prodotti che avete scelto di acquistare, ed in base a questi vi suggerisce altri capi che si abbinano in modo perfetto. Ad esempio vi potrà indicare una giacca da indossare sopra un abito con una scollatura importante, arrivando ad includere nella selezione anche l'abbigliamento che avete già acquistato online.

Ogni prodotto venduto all'interno del negozio in cui è attiva FashionAI è dotato di chip Bluetooth, RFID e di sensori di movimento, che permettono all'intelligenza artificiale di rappresentarli sullo schermo. Se volete quindi provare un paio di pantaloni o un maglione vi basterà prenderlo in mano e portarlo davanti allo specchio: ci penserà l'IA a farvelo "indossare" digitalmente.

Guess ed Alibaba metteranno a disposizione FashionAI in un concept store situato a Hong Kong, situato all'interno del campus del Politecnico dell'Università, e rimarrà attiva fino al sette luglio.