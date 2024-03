I gufi hanno questo superpotere ed ecco per cosa lo utilizzano

Come potete osservare nel video diffuso dalla BBC Earth presente al seguente link, si tratta di una caratteristica peculiare che li trasforma in pericolosi predatori.

Utilizzando sensibili apparecchiature audio, il team ha registrato i suoni di diversi volatili in volo: un piccione, un falco pellegrino e un gufo, o meglio, un barbagianni. Successivamente, hanno filmato ogni uccello mentre volava sopra un mucchio di piume, al fine di studiare come le loro ali muovessero l'aria. Dopo aver visto un gufo dentro un albero di Natale, osserviamo i risultati dei test.

Come è facile immaginare, ciascun esemplare emette dei suoni differenti in volo per intensità. Le cause? Principalmente le proporzioni di ciascun uccello. Il piccione, ha ali piccole rispetto al suo corpo che lo costringono a sbattere le ali disperatamente per rimanere in volo causando un gran rumore.

Al contrario, il barbagianni sostiene il suo piccolo corpo con ali relativamente grandi. Tutto ciò gli consente di planare con un singolo colpo d'ala, creando meno turbolenze d'aria e di conseguenza meno rumore. Proprio qui risiede la loro particolarità.

Come viene spiegato nel video: "Il barbagianni è molto più aggraziato. Basta un leggero battito d'ali per far scivolare senza sforzo nell'aria le sue ali, creando poco più di un sussurro tra le piume sottostanti". Ma non si tratta solo di questo.

Si sono in realtà evoluti per avere piume che smorzano il suono. Come spiega la rivista Audubon, i bordi anteriori delle penne delle ali del barbagianni, presentano dentellature che interrompono il flusso d'aria mentre gli uccelli volano. Ecco spiegato perché il suono prodotto dalla turbolenza d’aria viene praticamente silenziato.

La consistenza morbida delle altre piume presenti sul corpo, attutisce ulteriormente il suono. Questa volta non si parla dunque di 'masse gelatinose viventi', ma di "semplici" barbagianni con caratteristiche sorprendenti. Ma a cosa potrebbe servire?

Secondo i ricercatori la motivazione principale risiede nel facilitare la caccia. In tal modo riescono infatti ad avvicinarsi di soppiatto alle prede e contemporaneamente, riescono ad ascoltare e triangolare la posizione della preda mentre volano senza alcuna distrazione.

