Il gufo più piccolo del mondo pesa di meno di una pallina da golf

I gufi elfi (Micrathene whitneyi) sono i gufi i più piccoli del mondo, pesano molto di meno dello smartphone con cui stai leggendo questa notizia e sono più leggeri di una mela. Il peso di queste creature, infatti, si attesta intorno ai 36-44 grammi di peso, meno di una pallina da golf (che pesa 45,92 grammi).

Possono essere trovati all'interno di enormi cactus saguaro del deserto di Sonora, nell'Arizona meridionale. Alti da terra e isolati dalle spesse mura del vegetale, i gufi elfi e i loro piccoli sono relativamente al sicuro dai predatori e - soprattutto - protetti dalle temperature estreme dell'arida zona desertica (ecco come fanno i gufi a girare la testa di 360°).

Le loro piume sono da grigiastre a brunastre (colori per mimetizzarsi nel deserto) e hanno grandi occhi giallo pallido. Le loro zampe sono lunghe e le aiutano a inseguire la preda quando sono a terra. I loro richiami - a causa della loro grandezza - risuonano come un cucciolo che guaisce e sono molto caratteristici.

Si cibano di insetti e scorpioni, durante la notte e al tramonto. Tutto quello che assimilano viene utilizzato anche come acqua, poiché in queste zone il liquido è prezioso e difficilmente si trova in giro. In primavera, invece, le femmine depongono da una a quattro uova, che si schiudono in circa tre settimane.

