Guida per avviare Windows 11 in automatico senza PIN o password

Siete alla ricerca di un metodo facile e veloce per eliminare completamente l’esigenza di inserire un PIN o una password al momento dell’avvio di Windows 11? Ecco la nostra guida che vi spiegherà precisamente quali sono i passaggi da compiere.

Windows 11 può essere scaricato gratuitamente e, come è giusto che sia, basa buona parte dei suoi punti di forza sulle impostazioni legate alla sicurezza. Il tema della privacy è centrale in casa Microsoft, ma quali sono i vantaggi di un computer che, all’avvio, non richiede password e PIN?

Potrebbe sembrare un ossimoro, ma per alcuni utenti l'accesso automatico senza PIN e password porta con se maggiori vantaggi rispetto agli oggettivi rischi per la sicurezza. Se invece foste utenti Apple e convinti sostenitori della cyber security, ecco tre trucchi per mantenere la sicurezza al massimo su iPhone.

Di seguito la guida, passo dopo passo, che vi consentirà di disattivare PIN e password all’avvio di Windows 11, effettuando quindi un accesso automatico alla macchina:

Accedere al registro di Windows richiamandolo con [Windows] + [R], digitare “regedit” Incollare il seguente percorso: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionPasswordLess Eseguire un doppio clic su “DevicePasswordLessBuildVersion” Modificare il valore preimpostato da “2” a “0” A quel punto, aprendo la selezione account utente tramite [Windows] + [R] ed il comando “netplwiz” togliere la spunta a sinistra da “Per utilizzare questo computer è necessario che l’utente immetta il nome e la password”

È possibile disattivare anche il PIN legato a Windows Hello. Per farlo, aprendo le impostazioni di Windows basterà selezionare Account e Opzioni di accesso. Il secondo e ultimo passaggio è selezionare la voce PIN (Windows Hello) e rimuovere il PIN.

