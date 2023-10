Guida base e veloce per sognare lucidi (questa volta funziona davvero)

Ammettilo, sei rimasto così affascinato da Inception e da The Matrix tanto da aver sviluppato un interesse, seppur grossolano, per i sogni lucidi, ovvero quei viaggi onirici in cui si è consapevoli di non essere nella realtà.

Fermati un attimo e rifletti: quante volte hai sognato di avere una conversazione con personaggi distanti migliaia di chilometri da te o che sono decedute? La prima cosa che dovresti chiederti è ‘Ma questa è davvero la realtà?’, invece il nostro cervello, mentre sogniamo, tende a sorvolare questa minuzia e tu continui a vivere la tua esperienza indisturbato. L’onironauta è colui che riesce distinguere la realtà dall’immaginazione, mentre sta sognando.

Se pensi che questa sia l’ennesima scoperta criptica del XXI secolo, ti sbagli di grosso: già Aristotele parlava di queste esperienze, mentre i buddhisti tibetani praticano da tempo immemore qualcosa di simile ai sogni lucidi, il cosiddetto yoga dei sogni.

Coloro che non hanno mai sentito parlare dei sogni consapevoli, potrebbero porsi un quesito più che legittimo: perché dovremmo impegnarci per capire che stiamo sognando? Beh, i sogni sono creazioni plasmate dallo stessa sistema che ci permette di essere felici, di sentire dolore, di eccitarci e di essere tristi: il sistema nervoso.

La realtà che viviamo e i sogni passano per lo stesso filtro, per cui nel momento in cui ti rendi conto di esser lucido in un viaggio onirico, potresti esser in grado di modificare l’ambiente, le persone, gli oggetti e la realtà creata dal tuo cervello mentre stai dormendo. È un’occasione straordinaria per superare le proprie paure, per provare a volare, sperimentare i superpoteri che hai sempre voluto o per avere già tra le mani GTA 6, non c’è limite all’immaginazione.

Arriviamo alla parte clou dell’articolo: come sognare lucidi?

Purtroppo, ci sono tantissimi fattori che condizionano l'esperienza onirica vigile, come la chiarezza delle immagini, la potenza dell’immaginazione, la durata e il ricordo dopo il risveglio. Probabilmente, almeno una volta nella vita, hai già sognato in maniera consapevole, ma non ne hai ricordo. La cosa migliore che puoi fare è parlare del tuo interesse per i lucid dreams alle persone e di informarti in maniera approfondita. Per quanto possa sembrare una frase alla Matrix, non devi provare a sognare lucido, ma lo farai sicuramente.

È tutto un gioco di convinzione. Puoi aiutarti con un “totem”, presente anche in Inception, da portare sempre con te quando sei sveglio. Oltre a testare la realtà tramite il tuo giocattolino, il totem serve anche ad incentivare la tua volontà di sognare lucido: hai una trottola, o una pietra magari, nella tua tasca perché vuoi sognare lucido.

Infine, per migliorare il ricordo che si ha dell’esperienza, molti onironauti consigliano di avere un diario dei sogni sotto il letto, così da svegliarsi al termine di una sessione di sogno lucido e riportare le visioni sperimentate. Può sembrare qualcosa di molto artificioso, ma con la pratica e, soprattutto, con la convinzione si riesce in tutto.