La guida definitiva di Apple: come pulire il panno da 25 euro? Il tutorial ufficiale

In seguito al lancio del panno per la pulizia ufficiale di Apple, quest'ultimo ha attirato particolarmente l'attenzione del Web, diventando una sorta di meme. Ebbene, ora arriva l'ennesimo colpo di scena: una guida ufficiale della società di Cupertino sta generando più di qualche sorriso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, iDownloadBlog e 9to5Mac (sì, ovviamente la notizia ha rapidamente fatto il giro del Web), l'azienda di Tim Cook ha voluto fornire agli utenti alcune indicazioni relative all'utilizzo del panno. Vi facciamo uno spoiler: no, non bisogna acquistare un altro panno da 25 euro per pulire il panno (va bene, la smettiamo coi giochi di parole).

In ogni caso, sul portale ufficiale italiano di Apple la guida compare sul serio: il tutorial principale è in realtà quello relativo a "Come pulire il vetro con nanotexture sul display Apple", ma nella parte finale non manca la sezione "Pulire il panno". Quest'ultima include tre importanti indicazioni: "Lava a mano il panno per la pulizia con acqua e detersivo per piatti", "Risciacqua abbondantemente" e "Lascia asciugare all'aria il panno per la pulizia per almeno 24 ore".

Se lo dice Apple, c'è da fidarsi. D'altronde, è bene seguire rigorosi standard anche in termini di pulizia dopo aver acquistato un panno del genere. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il panno Apple da 25 euro è tornato disponibile con consegna tutto sommato rapida anche da noi. Per il resto, se volete pulire l'oggetto usato per pulire, ora sapete come fare a livello ufficiale.