Guidare con carburante prodotto da energia solare? Presto sarà possibile

Sfruttando il potere della fotosintesi, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una tecnologia in grado di convertire CO2, acqua e luce solare in diversi tipi di carburante - etanolo e propanolo - per poi essere direttamente inseriti in una macchina.

Con la crescente necessità di trovare nuove fonti di energia pulita ed utilizzare l'energia solare senza sprechi in maniera più efficiente, i ricercatori sono riusciti ad imbrigliare il potere della fotosintesi per produrre un carburante liquido facilmente trasportabile.

Questo carburante, prodotto con l'aiuto dell'energia solare, non produce emissioni (al contrario dei combustibili fossili). Per quanto al momento si tratti di una tecnologia da laboratorio, i ricercatori affermano che le loro "foglie artificiali" saranno fondamentali per la transizione verso un'economia libera dai combustibili fossili.

Il bioetanolo è considerato un'alternativa green rispetto petrolio, dato che proviene dalle piante. Ma a causa di questo, una considerevole parte di terreni agricoli è dedicata alla produzione di etanolo. "I biocarburanti come l'etanolo sono una tecnologia controversa, specialmente perché occupano terreni agricoli che potrebbero essere usati per coltivare cibo," ha affermato il Professor Erwin Reisner, a capo della ricerca.

Ora, grazie all'ottimizzazione e lo sviluppo delle foglie artificiali, gli scienziati possono convertire il diossido di carbonio e l'acqua direttamente in carburante utilizzabile (etanolo e propanolo).

In passato era già stato possibile creare tali sostanze chimiche con l'energia elettrica, ma è la prima volta che gli scienziati sono riusciti a produrle solo grazie all'energia solare.

"Nonostante ci sia ancora lavoro da fare, abbiamo dimostrato la capacità di queste foglie artificiali," ha concluso Reisner. "È importante far vedere che possiamo andare oltre le molecole semplici e creare cose che sono immediatamente utili, mentre ci muoviamo lontano dai combustibili fossili."