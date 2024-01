Guidare è stressante: ecco dei consigli per non incappare in incidenti

Da qualche anno gli psicologi statunitensi sanno che la maggioranza dei loro concittadini vive dello stress e prova sentimenti di rabbia nei confronti degli altri conducenti mentre guida. Per far fronte a questo problema, hanno cominciato a prevenirlo, divulgando dei consigli ai patentati.

Questa situazione è ulteriormente peggiorata dopo la fine delle restrizioni pandemiche, secondo un recente sondaggio prodotto dalla Foundation for Traffic Safety - la fondazione che monitora la sicurezza autostradale negli USA - in cui è risultato che circa 4 persone su 5 guidano in maniera aggressiva, essendo sottoposti a un grande stress.

Secondo lo stesso sondaggio, i conducenti più aggressivi sono gli uomini di età compresa fra i 19 e i 39 anni, ma anche le donne sono abbastanza stressate, dimostrando che non esiste un genere sessuale più o meno propenso a mantenere la calma nella guida.

Fra i consigli che gli psicologi hanno dato per circolare in sicurezza e in maniera più rilassata c'è quello di iniziare a guidare, quando si è particolarmente giovani, scegliendo percorsi meno affollati e impegnativi, così da non associare alla guida una sensazione di prostrazione e rabbia.

Eric Storch del Baylor College of Medicine inoltre consiglia di mantenere sempre un comportamento cortese nei confronti della vettura e degli altri conducenti, così da non farsi contagiare dai sentimenti negativi che talvolta è possibile assimilare passivamente, magari osservando il traffico o le modalità di guida altrui.

Cambiare inoltre corsia ogni tanto potrebbe aiutare anche il nostro cervello a non soffrire eccessivamente la noia e a non subire lo stress... seppur questo comportamento non ci fa guadagnare del tempo, come sostenuto da alcuni.

Guidare può anche essere estremamente piacevole, poiché ci consente di riflettere, suggeriscono gli psicologi. Per questa ragione consigliano di ascoltare musica rilassante e di godere il momento di solitudine offerto dalla guida, per decomprimerci dopo una dura giornata lavorativa. Alcuni studiosi hanno persino verificato che attraversare un'autostrada o una strada di campagna, legata ai ricordi della nostra infanzia, consente alla nostra memoria di elaborare completamente le esperienze giornaliere e di codificare nuovi ricordi, mentre rimanere imbottigliati nel traffico cittadino per ore può provocare ansia e danni cerebrali.

Guidare consapevolmente rimane però forse l'obiettivo più importante che ciascun guidatore deve perseguire, se non si vogliono provocare incidenti e se si vogliono passare delle buone ore al volante. Molti incidenti mortali avvengono infatti o quando i conducenti non prestano attenzione alla guida o quando sono troppo stanchi e stressati per farlo.

Coniugare salute mentale e sicurezza stradale rimane di conseguenza l'unico metodo efficace per non lasciarsi corrodere dalla quotidianità della guida e dallo stress, due importanti fattori scatenanti degli incidenti.