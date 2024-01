I Guns N'Roses hanno creato il video musicale di 'The General' utilizzando l'IA

I Guns N’Roses hanno pubblicato un nuovo video musicale, generato dall’intelligenza artificiale, per il brano “The General” rilasciato lo scorso dicembre.

Come riportato da Consequence, il videoclip è prodotto dal creative director Dan Potter dello studio londinese Creative Works, e combina alcune riprese dal vivo con sequenze animate generate dall’IA.

In un comunicato stampa, la band di Axl Rose ha spiegato che il video mixa alcune riprese dal vivo della band “occasionalmente sovrapposte con miglioramenti generati dall'intelligenza artificiale” che conferiscono al gruppo un aspetto futuristico e distopico.

Il filmato, che potete vedere in apertura, mostra Axl Rose e gli altri membri della band mentre eseguono la canzone. Il loro aspetto si trasforma in versioni animate di se stessi, in un ambiente distopico che ricorda molto le atmosfere viste in Cyberpunk 2077. Non è chiaro che tipo di modello abbia utilizzato Creative Works per creare questo filmato, ma rappresenta senza dubbio una novità importante per il settore, sebbene sia noto che l’intelligenza artificiale andrà ad impattare in maniera importante sul mondo musicale.

Proprio qualche mese fa, Meta ha rilasciato l’IA in grado di genere musica in sottofondo, ma molti produttori si stanno affidando anche all’intelligenza artificiale per proporre spettacoli sotto forma di ologrammi di artisti defunti.