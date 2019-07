Nonostante il resistente guscio di ferro, questa lumaca marina si trova in pericolo

Esiste una lumaca di mare che vive vicino a delle sorgenti idrotermali a migliaia di metri sotto la superficie del mare. Per un ambiente così estremo c'è bisogno di una protezione estrema: l'animale vive infatti in un guscio fatto di ferro.

La Chrysomallon squamiferum, così il nome della lumaca, vive in tre zone idrotermali nell'Oceano Indiano. L'armatura metallica di queste creature fornisce loro una difesa contro i predatori e dalle altre lumache rivali vicino alle sorgenti.

Il 18 luglio, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha dichiarato il pangolino di mare come una specie in via di estinzione. Le C. squamiferum, scoperte per la prima volta nel 2003, abitano in un'area delle dimensioni di circa due campi di calcio ad una profondità di 2.900 metri.

Il guscio del mollusco è composto da tre strati: uno strato interno calcificato, uno strato intermedio organico e uno strato esterno fortificato con solfuri di ferro. Tuttavia, la capacità di sopravvivenza in questi ambienti estremi non significa che le lumache siano in grado di resistere alle gravi perturbazioni causate dall'estrazione del fondo marino, scrivono i ricercatori in una lettera, pubblicata il 22 luglio sulla rivista Nature Ecology and Evolution.

Attualmente infatti non c'è alcuna azione in programma per la tutela dell'habitat in cui si trovano le lumache. Inoltre, due dei tre luoghi in cui abitano questi meravigliosi animali sono già stati ufficialmente autorizzati per l'attività mineraria, e non è sicuro che le lumache siano in grado di trasferirsi in nuovi luoghi, scrivono i ricercatori.