Ecco Gustave, il famigerato coccodrillo che potrebbe aver ucciso 300 persone

Sul nostro pianeta non ci sono molti animali "famosi", a parte l'ovvio (e inesistente) mostro di Loch Ness e l'ancor più noto Bigfoot. Nel Burundi, però, una creatura si è guadagnata lo status di "leggenda" a causa della sua triste fama: un coccodrillo chiamato Gustave che si dice che abbia ucciso più di 300 persone.

Ovviamente il mito intorno al rettile è cresciuto molto nel paese, alcuni racconti dicono che sia lungo 12 metri, altri affermano che il coccodrillo sia di colore rosso o giallo, o con dell'erba che cresce dalla sua testa. La verità è che molto probabilmente la creatura è "semplicemente" il coccodrillo più grande dell'Africa con una lunghezza di 6 metri e dal peso di 907 chilogrammi.

Si dice che Gustave viaggi su vaste aree delle rive del lago Tanganica, mangiando "pescatori e bagnanti lungo il percorso", secondo quanto riporta l'erpetologo Patrice Faye, che ha studiato l'animale e ha riferito delle uccisioni per molti anni. Sono stati molti gli sforzi che hanno cercato di catturare le creatura.

Un team in passato ha cercato di attirare il coccodrillo in una trappola di 9 metri, ma senza alcun successo. Successivamente hanno perfino creato una trappola a gabbia con dentro una capra: qualora il coccodrillo avesse raggiunto l'animale per cibarsene, una molla avrebbe catturato il rettile. Tuttavia il giorno successivo il team è tornato e ha trovato la gabbia rovesciata in acqua. La capra, invece, era scomparsa.

Il coccodrillo è stato avvistato molte volte e nel 2004, quando è stato girato un documentario sul suo conto, aveva 60 anni... un'età davvero improbabile per una creatura del genere, poiché la vita media è di 45 anni. Il rettile è stato avvistato di nuovo nel 2009 e nel 2015 mentre trascinava un'antilope in acqua, ma non è chiaro se fosse lo stesso animale (molto probabilmente no).

