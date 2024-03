In Etiopia mangiano carne totalmente cruda per questa ragione

Le abitudini culinarie variano da paese a paese. Ma se c'è una cosa che è universalmente riconosciuta è che mangiare la carne cruda è rischioso (anche se non per tutti). Ma questo discorso è sempre valido? A quanto pare non in Etiopia, dove una tradizione gastronomica sfida le convenzioni moderne sulla sicurezza alimentare.

In Etiopia, mangiare carne cruda è più di un semplice atto alimentare; è un rito che accompagna feste e momenti di aggregazione della comunità ortodossa, come matrimoni e celebrazioni post-digiuno. Questa pratica ha radici lontane, nate dalla necessità di consumare cibo in silenzio durante i periodi di guerra per non rivelare la propria posizione al nemico accendendo fuochi.

Temesgen Yilma, gestore di un ristorante ad Addis Abeba, è un fervente sostenitore di questa tradizione. Consuma personalmente carne cruda quasi ogni giorno e assicura che, grazie a rigidi controlli sanitari e a una meticolosa selezione della carne, né lui né i suoi clienti hanno mai avuto problemi di salute. La sua attività si distingue per l'uso di veicoli propri per il trasporto degli animali e della carne, garantendo freschezza e qualità, e ogni partita di carne viene ispezionata dal ministero dell'agricoltura per assicurare l'assenza di parassiti e batteri.

Nonostante queste precauzioni, la comunità medica rimane preoccupata. Akaze Teame, direttore medico presso l'American Medical Center, avverte che il consumo di carne cruda può aumentare il rischio di malattie infettive come salmonella, E-coli e tenie.

Inoltre, evidenzia come la preferenza per carne con elevato contenuto di grassi possa incrementare il rischio di malattie cardiache e ictus. Tuttavia, la popolarità della carne cruda tra gli etiopi non accenna a diminuire, evidenziando un profondo legame culturale che trascende i potenziali pericoli.

