Da gustoso cibo a grande amica: la strana storia dell'amicizia tra una capra ed una tigre

Questa è la storia di una strana amicizia nata in maniera inconsueta tra due, oramai divenuti famosi, animali molto diversi tra loro: una tigre e una capra.

Ci troviamo in Russia, nel parco safari Primorye, dove è nata una strana ma durevole amicizia tra una tigre e quella che doveva essere la sua cena: una capra. Ai due, ormai inseparabili, amici è stato dato il nome di Amur e Timur, rispettivamente la tigre e la capra. La storia della loro amicizia nasce quando Timur venne portata all'interno dell’area dove viveva Amur come suo prossimo pasto. Tuttavia, a discapito di tutto, il grande felino non era affatto interessato a banchettare con la piccola capra la quale, dal canto suo, non dimostrava di essere impaurita da lei.

Le due strinsero, così, un forte legame e, a parte qualche piccolo incidente causato dalla capretta, sono sempre state inseparabili, almeno per un po’ di tempo. Condividevano lo spazio che prima apparteneva solo alla tigre, giocando, dormendo e mangiando insieme almeno fino a che la capra, Timur, non ha iniziato a infastidire la tigre. Alla fine la tigre, stufa di essere infastidita dalla capra, ha perso la pazienza ed ha ferito Timur. La capra ferita è stata portata a Mosca per essere curata tuttavia, dopo l’attacco, la sua salute ha iniziato a peggiorare e non è mai riuscita a riprendersi del tutto.

Purtroppo la storia ha una fine per nulla lieta: la capra Timur è morta solamente qualche giorno fa, il cinque novembre per l’esattezza, per cause naturali, anche se probabilmente l’incidente con la tigre avrà avuto un certo peso sulla sua dipartita. Ma per onorare l’incredibile coraggio dell’erbivoro il parco ha cremato il suo corpo con tutti gli onori, come ha dichiarato il custode Elvira Golovina. Non solo. A quanto pare i proprietari del parco vogliono creare un monumento in bronzo per celebrare la coraggiosissima capretta.