Cos'ha inventato il canadese James Naismith nel 1891?

James Naismith è stato l'inventore della pallacanestro nel 1891: era un'insegnante di educazione fisica canadese negli Stati Uniti d'America.

Dopo essersi laureato in teologia al Presbyterian College di Montreal, Naismith abbracciò il suo amore per l'atletica e si diresse a Springfield per studiare educazione fisica, a quel tempo, una disciplina accademica relativamente nuova e sconosciuta. All'uomo fu chiesto di inventare un gioco nuovo per i ragazzi del College: stabilì così che si sarebbe giocato con un pallone, solo con le mani, che non sarebbe stato un gioco di contatto e che la "rete" sarebbe stata posizionata in alto.



Naismith ha poi redatto le 13 regole originali, che descrivevano, tra le altre sfaccettature, il metodo di muovere la palla e cosa costituiva un fallo. Fu nominato un arbitro. Il gioco sarebbe stato diviso in due tempi di 15 minuti con un periodo di riposo di cinque minuti nel mezzo. La segretaria di Naismith scrisse le regole e le affissò alla bacheca.



Poco tempo dopo, la classe di ginnastica si riunì in palestra e furono scelte le squadre con tre centri, tre attaccanti e tre guardie per lato. Due dei centri si incontrarono a metà campo, Naismith lanciò la palla per la prima volta nella storia e nacque il gioco del "basket ball". Insomma, sicuramente una storia avvincente che ci mostra che le grandi idee nascono - quasi - all'improvviso.



