Habemus data: ecco quando sarà (forse) lanciata la missione Artemis I

Quello che doveva essere un viaggio estivo è diventato una partenza autunnale. Stiamo parlando del razzo Space Launch System e della navicella spaziale Orion che, dopo i numerosi rinvii degli ultimi mesi, sembra vedere la luce in fondo al tunnel.

14 novembre 2022. Questa è la data del prossimo, possibile, lancio. Non contenta, l'agenzia spaziale americana ha in mente due finestre di backup in caso di imprevisti: il 16 novembre e il 19 novembre. Il primo tentativo del 29 agosto, infatti, è stato cancellato a causa di problemi al motore, mentre una perdita di carburante ha impedito la seconda partenza qualche giorno dopo.

Con la missione Artemis I, la NASA intende effettuare un volo di prova senza pilota in orbita attorno alla Luna. L'agenzia spaziale americana ha infatti intenzione di raccogliere quante più informazioni possibili per organizzare una futura missione di atterraggio umano sul suolo lunare, la prima dopo il fatidico sbarco del 1972.

Nel frattempo lo Space Launch System (SLS) è - secondo quanto affermato - il razzo più potente del mondo, anche se fino ad oggi non ha fatto un'ottima impressione al pubblico. A questo proposito non possono che ritornarci in mente le parole dell'ex vice amministratrice della NASA Lori Garver, che ha definito il lancio verso la Luna "imbarazzante".

Effettivamente le parole dell'ex dipendente si sono rivelate profetiche.