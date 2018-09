Hacker annuncia: 'domenica cancellerò la pagina Facebook di Zuckerberg in diretta video'

Lo scandalo Cambridge Analytica non ha certo messo Facebook in buona luce il colosso dei social network, sia agli occhi dei regolatori che degli stessi utenti.

Un gruppo di hacker indie del Taiwan ha pubblicamente minacciato l'amministratore delegato del gruppo, Mark Zuckerberg, annunciando le proprie intenzioni di cancellare la pagina Facebook ufficiale del CEO in diretta video domenica prossima.

"Trasmetterò la cancellazione dell'account Facebook di Zuckerberg, il fondatore" ha affermato il giovane Chang Chi-yuan, uno degli hacker più famosi del Taiwan che negli ultimi tempi è salito alla ribalta per la scoperta di alcuni bug molto gravi in diversi software famosi. La diretta è prevista per le ore 18:00 locali (le 12:00 italiane) sulla sua pagina Facebook ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Inutile dire che a seguito della pubblicazione di questo vero e proprio annuncio, l'hacker è stato sommerso da domande a cui non ha risposto.

Chi-yuan però non sembra essere del tutto uno sprovveduto, come affermato da molti è uno dei protagonisti dei vari programmi di bug bounty messi in atto da vari giganti della Silicon Valley, e figura nella Hall of Fame 2016 di Line. Tra le sue "imprese" figura l'hacking di un sistema di ticketing di una nota compagnia di trasporti taiwanese, che gli ha consentito di acquistare un biglietto ad un solo Dollaro.

La notizia sta già facendo il giro del mondo, ed ha scatenato la curiosità di molti.