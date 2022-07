Hacker attaccano l'Agenzia delle Entrate: trafugati dati e documenti per 78 Gigabyte

Gli hacker di Lockbit hanno annunciato, tramite un documento pubblicato sul Dark Web, di aver bucato l’Agenzia delle Entrate tramite un malware. I malviventi informatici hanno chiesto un riscatto e minacciato i gestori che potrebbero pubblicare un massiccio archivio.

Nella fattispecie, si parla di un archivio da ben 78 gigabyte comprensivo di documenti, scansioni e contratti, che potrebbe essere reso pubblico entro 5 giorni qualora l’Agenzia delle Entrate non dovesse pagare il riscatto. Al momento non sono disponibili molti dettagli sulla vicenda, ma è innegabile che la questione più importante è capire che tipo di dati siano stati trafugati dal sito web e dal portale dell’Agenzia Governativa, che proprio in questi mesi è alle prese con la dichiarazione precompilata e con i rimborsi. Il sito comunque continua a funzionare regolarmente e non sono segnalate interruzioni di alcun tipo.

Allo stato attuale appare improbabile che l’Agenzia si pieghi al volere degli hacker, e come avvenuto anche in altre circostanze con ogni probabilità non cederà al ricatto dei malviventi informatici, il cui importo però non è stato reso noto.

Non è nemmeno chiaro quando sia avvenuto il furto dei dati, e dall’Agenzia non sono arrivati commenti.

L’allerta attacco hacker in Italia è elevata, e proprio qualche settimana fa il sottosegretario Giorgio Mulè aveva rivelato che al Ministero della Difesa arriverebbero 150mila attacchi al giorno.