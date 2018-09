Hacker che voleva rimuovere il profilo di Zuckerberg toglie la diretta: bug segnalato a FB

In seguito alla marea di messaggi ricevuti su Facebook, Chang Chi-yuan, il giovane hacker che aveva annunciato nelle scorse ore di voler cancellare in diretta la pagina di Mark Zuckerberg, ha cambiato idea, segnalando la falla di sicurezza al team del social network. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

L'annuncio del "cambio di rotta" è arrivato direttamente tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, che potete vedere qui sotto. In esso si legge che il ragazzo non si aspettava tutto questo riscontro a livello globale e che ha deciso di non voler più compiere questa azione in diretta. Tuttavia, sostiene di essere realmente in grado di cancellare la pagina del CEO di Facebook, di aver segnalato il tutto al team del social network e di voler rendere pubbliche le prove una volta che la falla sarà stata sistemata.

In particolare, in un commento di un utente si può leggere quanto segue: "Ascolta, se hai davvero un bug per entrare nella pagina di Zack, non ti consiglio di fare questo, puoi informarlo della falla ed essere ricompensato. Se stai cercando di diventare famoso, non importa a nessuno di quello che stai facendo, le persone lo dimenticheranno in pochi giorni, ma se informerai il team di sicurezza, riceverai delle ricompense e potrai comunque fornire delle prove legate alla tua scoperta". In seguito, Chang Chi-yuan ha risposto quanto segue: "Sono d'accordo con il tuo punto di vista, quindi cancello i miei piani. [...] Sto cancellando la mia diretta. Ho segnalato il bug a Facebook e mostrerò le prove quando otterrò riscontro da loro. [...] Mi dispiace molto, ma questa è una buona decisione per tutti".

Al momento, Facebook non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda e il livefeed sembra ancora essere accessibile. Staremo a vedere.