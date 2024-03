Hacker colpiscono la Francia, il Primo Ministro: 'attacco senza precedenti'

Periodo nero per la cybersecurity francese: se a fine febbraio era stato rubato il PC con i dati di sicurezza delle Olimpiadi 2024, ora ad essere colpiti sono i servizi governativi d'Oltralpe. Addirittura, il Primo Ministro Francese Gabriel Attal ha parlato di una serie di attacchi cyber "con un'intensità senza precedenti"

La notizia è stata riportata dall'agenza AFP e da France24, che hanno immediatamente collegato i cyberattacchi alle imminenti elezioni europee di giugno e alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terranno invece nel mese di luglio. Proprio la scorsa settimana, i consulenti di Cybersecurity dell'Eliseo e del Primo Ministro Gabriel Attal avevano dichiarato che le Europee e le Olimpiadi sarebbero state degli "obiettivi significativi" per gruppi hacker sponsorizzati da potenze estere.

Neanche il tempo di avvisare la politica e l'opinione pubblica francese, che i primi attacchi cyber contro la Francia sono arrivata. "Molti servizi ministeriali sono stati colpiti a partire dalla giornata di domenica 10 marzo. Gli attori che hanno perpetrato questi attacchi hanno utilizzato delle tecniche famigliari, ma con un'intensità senza precedenti", si legge in una comunicazione diffusa dal Primo Ministro francese.

L'AFP ha aggiunto - sulla base di fonti nei servizi di sicurezza nazionale - che per il momento non è possibile attribuire gli attacchi alla Russia, che però resta in cima alla lista di sospettati, visto anche il supporto di Parigi alla causa di Kiev nel corso del conflitto russo-ucraino. Mentre le autorità cercano di identificare i colpevoli, Attal ha spiegato che "è stata attivata un'unità di crisi e sono state prese delle contromisure, riducendo l'impatto dell'attacco sulla maggior parte dei servizi. L'accesso ai siti web di Stato è stato ripristinato nelle scorse ore".

Al momento, diversi gruppi hacker si sono presi il "merito" dell'attacco. Tra di essi, il team di "Anonymous Sudan" ha scritto sul suo gruppo Telegram di aver lanciato un attacco DDoS rivolto all'infrastruttura di rete del governo francese: "abbiamo condotto un attacco cyber massiccio, i danni saranno diffusi in tutto il Paese", ha spiegato il gruppo. Anche in questo caso, però, le dichiarazioni sono ancora tutte da verificare.