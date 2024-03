Gli hacker stanno diffondendo un nuovo malware tramite 'messaggi vocali': ecco come

A poche ore dall’allarme relativo alle app Android che svuotano il conto corrente, emerge un’altra notizia relativa alla sicurezza degli utenti. I ricercatori di Check Point infatti nelle ultime settimane hanno registrato un aumento degli attacchi informatici perpetrati dai criminali tramite messaggi vocali.

In particolare, gli attacchi partirebbero con un finto messaggio vocale inviato via mail, sulla scia di quanto avvenuto in passato su Whatsapp. La mail infatti inizierebbe con un oggetto contenente un numero di telefono, con tanto di testo che sembra provenire da un servizio di segreteria. I malviventi fanno leva sul fatto che molti utenti abilitano le notifiche istantanee sugli smartphone nel momento in cui ricevono un messaggio sulla segreteria telefonica.

Nelle mail in questione si parla di un presunto messaggio audio allegato che, però, se scaricato non si rivela tale ma un eseguibile che appunto infetta i PC e dispositivi su cui viene avviato. Jeremy Fuchs di Check Point spiega che “impersonando un marchio noto e aggiungendo un messaggio vocale che incuriosisce, i cybercriminali hanno creato un interessante modo per ottenere le credenziali dagli utenti finali”.

Ad essere interessate in questa fase sarebbero principalmente aziende, ma ovviamente è bene tenere gli occhi aperti e di cancellare immediatamente i messaggi di questo tipo.