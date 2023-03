Hacker filorussi attaccano il sito dei Carabinieri: portale funziona a singhiozzo

Ancora problemi per il sito web dei Carabinieri, che come riportato da Redhotcyber funzionerebbe a singhiozzo a causa di un attacco hacker operato dai malviventi informatici filorussi di NoName057(16).

La prima offensiva è avvenuta lo scorso 22 Febbraio 2023, ma anche nei giorni successivi gli hacktivisti hanno messo in campo degli attacchi DDoS che hanno impedito di raggiungere il sito web. Nel momento in cui stiamo scrivendo il portale dei Carabinieri sembra funzionare, ma in alcuni frangenti si registrano ancora problemi e potrebbero comparire errori di caricamento generici.

A quanto pare l’Arma ha cercato di metterci una pezza attivando il geolocking, che ha bloccato l’accesso alle risorse di rete da determinati paesi e regioni geografiche. In questo modo si è riusciti a frenare l’offensiva e proteggere l’infrastruttura.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, alcune verifiche effettuate da Redhotcyber hanno confermato che questa mattina il sito web dei Carabinieri funziona solo dall’Italia, mentre dall’estero si riceve un messaggio di timeout. Da parte dell'Arma, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non sono giunte informazioni di alcun tipo sull'avvenuto e sull'attacco.

La notizia arriva a poche settimane di distanza dal massiccio attacco ransomware che ha interessato l’Italia che ha interessato decine di siti nazionali.