Hacker gentiluomo: viola la security cam e gli spiega che la sua password è finita online

Immaginate di essere nel vostro giardino, quando improvvisamente sentite uscire dalle casse della vostra telecamera "smart" di sicurezza la voce di un estraneo. Ma non finisce qua: perché l'uomo vi spiega pure come proteggere la telecamera IoT da futuri attacchi. È successo seriamente ad un uomo dell'Arizona.

A raccontare l'assurda vicenda è il portale Hot for Security, sulla base della testimonianza diretta di Andy Gregg, l'agente immobiliare protagonista di questa storia.

L'hacker gli ha detto di essere canadese, e di far parte di un collettivo di così detti "white hat", hacker che violano device a fin di bene, normalmente per segnalare i problemi di sicurezza alle aziende, o, come in questo caso, per avvisare i consumatori e renderli consapevoli.

Ma in questo caso non c'entrerebbero le vulnerabilità della telecamera, il nostro agente immobiliare si era registrato ad un sito che era stato violato, con il risultato che il suo indirizzo email e la sua password erano disponibili in chiaro, all'interno di una lista che stava girando online.

Ovviamente la stessa password era utilizzata dall'uomo per pressoché ogni altro servizio e account di sua proprietà, incluso quello del servizio di sorveglianza offerto dalla telecamera intelligente. Così l'hacker ha fatto qualche tentativo, ed è riuscito a comunicare con l'uomo in questo modo bizzarro, insegnandogli come cambiare la password e attivare l'autenticazione a due fattori . Davvero un cavaliere di altri tempi.