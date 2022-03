Hacker LAPSUS$ stringono morsa su NVIDIA: compromesse credenziali di 71.000 dipendenti

Continua a fare rumore l’attacco hacker condotto da LAPSUS$ ai danni di NVIDIA: dopo la richiesta di un riscatto da un milione di Dollari, la gang ransomware ha deciso di agire con un altro ultimatum pubblicando nei forum di cybercriminali le credenziali di oltre 71.000 dipendenti NVIDIA.

Come riportato da TechCrunch, una moltitudine di indirizzi e-mail legati alla società guidata da Jensen Huang sarebbero apparsi nel database di Have I Been Pwned, segnale che la community di hacker ha ufficialmente accesso ai dati sensibili dei dipendenti. NVIDIA, tra l’altro, ha confermato il furto di tali dati ancora prima della pubblicazione delle credenziali da parte di LAPSUS$, senza specificare però i provvedimenti presi al fine di arginare potenziali pericoli.

L’obiettivo del gruppo ransomware è già noto al pubblico: rendere i driver grafici NVIDIA completamente open-source per qualsiasi sistema compatibile, da Windows a Linux, pena la pubblicazione integrale di codice sorgente, schemi e informazioni sensibili sui futuri prodotti del colosso verde. Considerato che la deadline per soddisfare alle richieste del gruppo LAPSUS$ è fissata a oggi, 4 marzo 2022, non ci resta che aspettare la giornata di domani per capire la decisione finale di NVIDIA.

Nel mentre, sono già trapelate in rete le prime informazioni chiave sulla serie RTX 40 in arrivo a fine 2022.