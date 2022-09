Gli hacker stanno nascondendo malware all'interno di immagini del James Webb

Non è la prima volta che un'immagine viene utilizzata dagli hacker per diffondere malware ai danni di persone ignare, ma in precedenza numerosi programmi dannosi sono stati mascherati da meme, mentre adesso si stanno utilizzando le immagini del telescopio spaziale James Webb.

A riportare quanto affermato dinanzi è stata la società di sicurezza informatica Securonix, che ha scoperto che i farabutti informatici stanno utilizzando i file immagini creati dall'ultimo strumento della NASA per diffondere malware sui computer Windows.

Il team di ricerca della società, infatti, ha trovato un'immagine molto famosa, che fa parte della prima serie rilasciate dalla NASA il mese scorso,modificata dagli hacker per infettare i sistemi bersaglio. Stiamo parlando del "Deep Field" del James Webb, una spettacolare opera che ci mostra (quasi) i confini dell'Universo.

Secondo Securonix, i malintenzionati stanno inviando e-mail di phishing contenenti un documento Microsoft Office che include il malware. "Il file contiene codice dannoso mascherato da certificato", hanno scritto i ricercatori. "Al momento della pubblicazione, questo particolare file non è rilevato da tutti i fornitori di antivirus."

Una volta infettato il PC, i pirati informatici sono capaci di controllare il sistema della vittima. Insomma, il nostro consiglio è quello di fare attenzione e non aprire alcun file che viene mandato tramite mail, piuttosto basta semplicemente fare una ricerca su Google o cliccare qui per vedere le prime foto del telescopio Webb.