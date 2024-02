Degli hacker potrebbero violarci il cervello con Neuralink? La risposta non è scontata

Secondo le notizie fornite da Elon Musk, il primo paziente di Neuralink muove il mouse con il pensiero. La sperimentazione sembra aver avuto successo, nonostante i dubbi etici iniziali riguardanti la sperimentazione dei chip sugli animali. Tali dilemmi però continuano poiché mancherebbe trasparenza da parte dell'azienda.

Le interfacce cervello-computer (BCI) rappresentano una delle più affascinanti frontiere della tecnologia moderna, promettendo di sbloccare nuove capacità umane e offrire speranza a chi vive con limitazioni fisiche significative. Il chip N1 di Neuralink promette di interpretare l'attività elettrica del cervello per controllare dispositivi esterni mediante il pensiero.

Nonostante le aspettative, la scarsità di informazioni divulgate da Neuralink ha sollevato preoccupazioni significative tra gli esperti. La mancanza di trasparenza, evidenziata dall'assenza di una registrazione ufficiale dello studio su ClinicalTrials.gov, ostacola la condivisione di conoscenze fondamentali che potrebbero accelerare il progresso scientifico e migliorare l'assistenza ai pazienti. Questo approccio rischia di minare la fiducia nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, limitando la capacità della comunità scientifica di apprendere dai successi e dagli insuccessi di Neuralink.

Musk vede le BCI non solo per superare disabilità ma anche per potenziare capacità umane, ma senza regolamentazione potrebbero amplificare disuguaglianze, rendendo il potenziamento cognitivo un privilegio delle élite.

Le preoccupazioni non si fermano alla trasparenza. Gli aspetti etici della tecnologia BCI, in particolare quelli legati alla sicurezza dei dati personali e alla potenziale manipolazione dell'autonomia individuale, rappresentano sfide importanti. L'accesso diretto ai pensieri e alle intenzioni di una persona apre a rischi di violazioni della privacy, sollevando interrogativi profondi sull'equilibrio tra i benefici offerti dalle BCI e i potenziali danni.