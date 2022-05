Hacker prendono di mira l'artista NFT Beeple: truffa per 438mila Dollari su Twitter

Dei costi esorbitanti degli NFT abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. Tuttavia, la notizia che riportiamo oggi ha davvero dell’incredibile perchè alcuni hacker hanno preso di mira l’account Twitter di Beeple, l’artista che ha venduto uno dei suoi token per 69 milioni.

Un gruppo di hacker, nella fattispecie, ha violato il suo profilo ed ha messo su una truffa da oltre 400mila Dollari. Beeple solo domenica scorsa ha annunciato di aver riacquisito il controllo dell’account, ed ha confermato il messaggio di phishing che era stato mostrato ai suoi 673mila follower.

La notizia della violazione all’account si era sparsa nelle ore successive alla pubblicazione del tweet. Gli hacker a quanto pare hanno approfittato della collaborazione di Beeple con Louis Vuitton dello scorso anno per pubblicare link che rimandavano ad una presunta lotteria collegata ad un’iniziativa tra l’artista ed il marchio di lusso. Se tali link venivano cliccati, però, comportavano la sottrazione di denaro dai portafogli di criptovalute.

A quanto pare ci sono cascati in molti, e nel giro di cinque ore i malviventi informatici hanno trafugato 438mila Dollari dai wallet degli utenti. Beeple in un tweet ha anche evidenziato come il link fosse stato pubblicato una sola volta alle sei di domenica mattina, un timing che avrebbe dovuto trarre in inganno anche i meno esperti.