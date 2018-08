Hacker rinominano New York in 'Jewtropolis' nelle mappe di app come Snapchat e CityBike

Alcuni malintenzionati sono riusciti ad infiltrarsi all'interno di Mapbox, un software di mappatura usato da parecchie compagnie tecnologiche, ed a cambiare il nome della città di New York in "Jewtropolis". Un problema che sta affliggendo diverse app che fanno uso del programma, come Snapchat, CitiBike, Jump Bike, Zillow e StreetEasy.

Quello che evidentemente si presenta come uno scherzo, e che molto probabilmente non ha nulla a che vedere con il vero antisemitismo, non risulta visibile a tutti gli utenti. Stando a quanto riportato da Gizmodo, utilizzando lo zoom nella Snap Map si può vedere cambiare il nome della città; tramite un tweet, Snapchat ha confermato l'esistenza del problema, affermando che Snap Map utilizza i dati forniti da aziende di terze parti, che sfortunatamente sono state vandalizzate da qualche hacker. Al momento Snapchat e Mapbox stanno collaborando per risolvere la questione.

Nel frattempo, il social network che per primo ha inventato le Storie (poi copiate da Facebook, Instagram ed anche Whatsapp) deve fare i conti con una massiccia emorragia di utenti, scontenti dalle novità introdotte con l'ultimo update. Sono più di 3 milioni le persone che hanno deciso di non usare più l'app, probabilmente anche a causa dei problemi riscontrati su Android, in grado di minare considerevolmente l'esperienza d'uso.