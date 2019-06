Hacker le ruba alcune foto intime e la minaccia, Bella Thorne lo anticipa e le pubblica

La popolare influencer ed attrice Bella Thorne è stata vittima di un hacker, che ha trafugato alcune fotografie private dal suo smartphone e l'ha ricattata minacciandola di pubblicare tutto. L'ex stellina Disney, ora 21enne e legata ad un artista italiano, però non ha ceduto ai ricatti ed ha risposto all'hacker per le righe, anticipandolo.

Secondo quanto affermato su Twitter dal fidanzato, Benjamin Mascolo (Benji del duo Benji&Fede) si trattava di fotografie private, inviate via messaggi e che mostravano la Thorne semi-nuda.

"Per chi non lo sapesse la mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet. Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale" ha scritto Benji in una serie di tweet in cui ha affermato che Bella Thorne ha quindi deciso "di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare ad uno stronzo infame e criminale".

Il cantante si è detto "molto orgoglioso di lei perchè penso che sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima ed ha fatto bene a ribellarsi".

Di recente anche i Radiohead si sono ribellati ad un hacker che aveva trafugato alcune tracce inedite provenienti dalle registrazioni di OK Computer. Il gruppo di Oxford infatti ha deciso di pubblicare autonomamente il tutto per non cadere nel ricatto.