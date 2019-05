Hacker rubano 40 milioni di Dollari in Bitcoin dalla piattaforma Binance

La popolare piattaforma di scambio delle criptovalute, Binance, ha confermato una massiccia violazione su larga scala che ha consentito agli hacker di rubare più di 40 milioni di Dollari in Bitcoin. In una dichiarazione, la compagnia ha confermato che i malviventi hanno rubato le chiavi API ed i codici per l'autenticazione.

Nelle ore successive all'attacco, Binance è riuscita a rintracciare 7.000 Bitcoin in un unico portafoglio, ed il furto ha colpito circa il 2% degli scambi totali.

"Tutti i nostri altri portafogli sono sicuri e illesi. Gli hacker hanno avuto la pazienza di aspettare ed eseguire azioni ben orchestrate attraverso più account apparentemente indipendenti nel momento più opportuno. La transazione è strutturata in modo tale da superare i nostri controlli di sicurezza esistenti. E' stato un peccato che non siamo riusciti a bloccare il tutto prima che fosse eseguito. Solo dopo il furto si sono attivati gli allarmi nei nostri sistemi ed abbiamo interrotto e bloccato tutti i prelievi" ha affermato la compagnia in una dichiarazione, in cui si legge anche che fin quando le indagini interne non saranno concluse, non sarà possibile effettuare alcun tipo di operazione.

In una sessione di Q&A tenuta su Periscope, l'amministratore delegato Changpen Zhao ha affermato che Binance riuscirà a coprire tutti i Bitcoin persi senza alcun tipo di aiuto, ma ancora non sono note informazioni sul numero di utenti coinvolti.

A livello di tempistiche, si parla di almeno una settimana prima di riuscire a sbloccare tutte le operazioni, in quanto è necessario "sradicare completamente qualsiasi traccia degli hacker negli account", in modo tale da evitare che in futuro possa accedere di nuovo un episodio simile.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 5.892,73 Dollari, in leggero calo rispetto a ventiquattro ore fa. Di recente la questione è nuovamente tornata sui media generalisti grazie alle promesse di John McAfee che aveva intenzione di svelare l'identità del creatore.