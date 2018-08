Hacker vende sul deep web i dati personali di 130 milioni di cinesi per 8 Bitcoin

Le criptovalute diventano sempre più oggetto di scambio per gli hacker. Secondo quanto riferito dalla rivista Bleeping Computer un hacker starebbe vendendo i dati personali di oltre 130 milioni di individui cinesi per 8 Bitcoin (pari a 56.000 Dollari circa) su un forum cinese presente sul deep web.

Le persone interessate dall'hacking sarebbero tutti clienti del Huanzhu Hotels Group, una delle più importanti catene alberghiere della Cina che gestisce oltre 3.800 hotel in 382 città della nazione.

I media locali riferiscono che i 240 milioni di pacchetti apparterrebbero a 130 milioni di clienti e conterrebbero numeri di telefono, indirizzi email, estremi dei conti bancari e dettagli sulle prenotazioni alberghiere. In totale i dati peserebbero circa 141,5 gigabyte.

La società di sicurezza informatica Zibao ha dichiarato che i dati potrebbero essere trapelati all'inizio del mese, quando i programmatori di Huanzhu hanno accidentalmente caricato delle copie del database della loro azienda su GitHub.

La compagnia che gestisce la catena alberghiera in una dichiarazione pubblicata sul social network Weibo ha fatto sapere di essere al lavoro per fare chiarezza sul leak e che le autorità locali sono già state informate dell'accaduto. Il South Cina Morning Post nel frattempo ha ottenuto alcune informazioni secondo cui le indagini sarebbero già arrivate ad un punto importante ma ovviamente gli inquirenti non hanno diffuso alcun aggiornamento in merito.