Hackerata l'app di McDonald's: gli utenti segnalano addebiti fino a 2.000 Dollari

Altri problemi di sicurezza per McDonald's, dopo il bug nel sistema self service. Secondo quanto riportato da vari giornali, l'applicazione canadese della popolare catena di fast food sarebbe stata hackerata da un gruppo di malviventi informatici, che hanno avuto modo di ottenere l'accesso ai dati degli utenti.

In alcuni casi gli iscritti hanno riportato addebiti sul conto corrente fino a 2.000 Dollari. Gli scammer a quanto pare accederebbero agli account ed effettuerebbero molti ordini di importi pari a 20 Dollari l'uno. Le vittime hanno affermato di non aver notato addebiti per diverse settimane.

Nelle ultime ore però sul web sono emerse varie segnalazioni, corredate da screenshot che testimoniano le ricevute degli ordini, che chiaramente non sono stati effettuati da loro.

Resta da capire in che modo gli hacker abbiano avuto modo di accedere agli account delle persone, ma nel frattempo McDonald's ha affermato di essere fiduciosa nella sicurezza dell'applicazione.

Un popolare giornalista del settore hi-tech ha riportato 100 ordini per un totale di 2.000 Dollari, in una filiale di Montreal tra il 12 e 18 Aprile. In molti casi la catena ha reso noto di non essere intenzionata ad effettuare rimborsi, ed ha chiesto agli interessati di rivolgersi agli istituti di credito per chiedere la restituzione della somma di denaro.

Il numero di persone con account violati starebbe aumentando di giorni in giorno. A Febbraio un hacker ha acquistato 484 Dollari di pasti tramite l'account di una donna di nome Lauren Taylor che vive ad Halifax, ma l'ordine è stato effettuato in Quebec.